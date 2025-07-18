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В Таиланде объяснили отключение банковского приложения у иностранцев

В Таиланде объяснили отключение банковского приложения у иностранцев - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Таиланде объяснили отключение банковского приложения у иностранцев

Массовое отключение у иностранцев в Таиланде мобильного приложения старейшего и крупнейшего в стране банка SCB (Siam Commercial Bank), с которым столкнулись... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T19:14+0300

2025-07-18T19:14+0300

2025-07-18T19:14+0300

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БАНГКОК, 18 июл – ПРАЙМ. Массовое отключение у иностранцев в Таиланде мобильного приложения старейшего и крупнейшего в стране банка SCB (Siam Commercial Bank), с которым столкнулись сотни россиян, спровоцировал протокол безопасности, разработанный для предотвращения онлайн-мошенничества, сообщили РИА Новости в одном из отделений банка в Бангкоке. В последние четыре дня в отделениях SCB в Бангкоке, на Пхукете, в Паттайе и других регионах Таиланда, где проживает много иностранцев, в том числе россиян, собрались очереди из клиентов-иностранцев, у которых внезапно отключилось мобильное приложение банка якобы из-за несовпадения имени на банковском счете и в контракте с провайдером мобильной связи на мобильный телефонный номер. Совпадение имен на банковском счете и в контракте мобильного провайдера стало в Таиланде обязательным условием предоставления сервиса мобильного приложения любого таиландского банка с июля 2025 года. "Последним сроком приведения имен в соответствие, который был назначен Банком Таиланда (центробанком – ред.) был срок до 1 июля 2025 года. После этой даты протоколы безопасности, разработанные с учетом этого параметра, заработали в полную силу. Одним из таких протоколов и было запущено веерное отключение мобильных приложений у иностранных клиентов, которые не обращались в банк для сверки имен", - сообщила агентству в пятницу заместитель заведующего одного из отделений SCB в бангкокском районе Пхаятхаи Пхатчара С. (фамилия не называется по просьбе сотрудницы банка). Она пояснила корреспонденту агентства, банковское приложение которого было отключено несмотря на полное совпадение имен на счете и в контракте провайдера мобильной связи, что таких случаев в эти дни "было очень много". "Во вторник и среду у нас были очереди, вчера и сегодня мы принимали примерно по 20 человек с проблемой мобильного приложения, и у большинства имена совпадали", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что среди клиентов, обращавшихся с этой проблемой, было около 20% граждан Таиланда и 80% иностранцев. "Дело в том, что система безопасности разрабатывалась, конечно, в первую очередь с учетом граждан Таиланда, их среди наших клиентов огромное большинство по сравнению с иностранцами, и она основана в первую очередь на учете удостоверений личности гражданина Таиланда и системе распознавания лиц. Таиландское удостоверение личности не меняется с течением времени, а вот паспорта иностранцев, даже долго живущих в Таиланде, периодически меняются", - сказала Пхатчара. Она также добавила, что введенная в действие три года назад система распознавания лиц, используемая при подтверждении более крупных транзакций через приложение, работает для тайцев штатно, а вот такая же система для иностранных граждан - клиентов банка до сих пор не работает, так как она давала множество сбоев еще на этапе технического запуска. По этим причинам подтверждение совпадения имен на счетах и в контрактах провайдера мобильной связи, которое банк был обязан провести после введения обязательности совпадения имен, с тайцами сработало, в основном, в автоматическом режиме, и только некоторым гражданам Таиланда система отключила приложения – чаще всего потому, что они не подключались к системе распознавания лиц или действительно пользовались телефонами, купленными на другое имя, забыв переписать их на себя, пояснила она. "А вот проверить соответствие имен многих иностранных граждан автоматически система не смогла, и потому в порядке предосторожности отключила их мобильные приложения", - сказала сотрудница банка. Решение проблемы с приложением заняло около 15 минут: работники банка скопировали первую страницу паспорта корреспондента, первую страницу банковской книжки, квитанцию об оплате счета провайдера телефонной связи, которую корреспондент захватил с собой по совету одного из россиян, прошедших ту же процедуру накануне (в квитанции есть номер контракта и имя владельца номера), а потом проверили с помощью смс-сообщения провайдеру с телефона корреспондента, является ли смартфон, на котором установлено приложение банка, именно тем смартфоном, номер которого упомянут в контракте. На вопрос корреспондента РИА Новости о том, как быть россиянам, у которых система безопасности отключила приложение во время их отсутствия в Таиланде, сотрудница банка пожала плечами. "Им придется по прибытии в Таиланд прийти в любое отделение нашего банка и пройти такую же процедуру", - сказала она. В четверг, когда корреспондент пытался прояснить ситуацию с помощью телефонного звонка на горячую линию банка, автоответчик, использующий систему искусственного интеллекта, предложил сканировать паспорт и контракт с провайдером мобильной связи и отправить электронным письмом на один из публичных электронных адресов банка, которые можно найти на его интернет-сайте.

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банки, финансы, технологии, таиланд, бангкок, пхукет