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Экс-советник Пентагона заявил об истощении запасов ракет США
Экс-советник Пентагона заявил об истощении запасов ракет США - 18.07.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона заявил об истощении запасов ракет США
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор утверждает, что запасов ракет США, предназначенных для обороны и проведения | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:05+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор утверждает, что запасов ракет США, предназначенных для обороны и проведения атак, хватит "примерно на восемь дней" военных действий, запасы страны истощены. В своей публикации в соцсети X Макгрегор призвал США перестать поставлять вооружение другим странам. "Очень надежные источники рассказали мне, что ракет для обороны и атак у нас хватит примерно на восемь дней.... Мы можем сражаться на войне длительностью в восемь дней, затем мы будем вынуждены применить ядерное оружие ", - написал экс-советник Пентагона. Макгрегор также призвал проинформировать о низком уровне запасов ракет президента США Дональда Трампа. "Я не уверен, что Трампу об этом докладывали. Он должен знать о том, какие в реальности маленькие наши запасы", - говорится в другой публикации отставного полковника в соцсети X. В начале июля газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что у США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона.
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Вооружения, Общество , США, Дональд Трамп, Дуглас Макгрегор
Экс-советник Пентагона заявил об истощении запасов ракет США
Экс-советник Пентагона Макгрегор: запасов ракет для обороны хватит на 8 дней
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор утверждает, что запасов ракет США, предназначенных для обороны и проведения атак, хватит "примерно на восемь дней" военных действий, запасы страны истощены.
В своей публикации в соцсети X Макгрегор призвал США перестать поставлять вооружение другим странам.
"Очень надежные источники рассказали мне, что ракет для обороны и атак у нас хватит примерно на восемь дней.... Мы можем сражаться на войне длительностью в восемь дней, затем мы будем вынуждены применить ядерное оружие ", - написал экс-советник Пентагона.
Макгрегор также призвал проинформировать о низком уровне запасов ракет президента США Дональда Трампа.
"Я не уверен, что Трампу об этом докладывали. Он должен знать о том, какие в реальности маленькие наши запасы", - говорится в другой публикации отставного полковника в соцсети X.
В начале июля газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что у США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона.
WSJ: российские ракеты могут обходить радары Patriot