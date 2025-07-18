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СМИ: главы Минфинов G20 надеются на совместное заявление по итогам саммита

СМИ: главы Минфинов G20 надеются на совместное заявление по итогам саммита - 18.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: главы Минфинов G20 надеются на совместное заявление по итогам саммита

Некоторые министры финансов стран G20 надеются, что в этот раз, в отличие от предыдущего, смогут представить совместное заявление по итогам саммита в ЮАР,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:40+0300

2025-07-18T13:40+0300

2025-07-18T13:40+0300

экономика

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финансы

юар

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вашингтон

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Некоторые министры финансов стран G20 надеются, что в этот раз, в отличие от предыдущего, смогут представить совместное заявление по итогам саммита в ЮАР, передает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и других чиновников. В феврале первое заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20 под председательством ЮАР завершилось без подписания коммюнике, сторонам не удалось достичь консенсуса. "Главы минфинов стран G20 выразили оптимизм по поводу достижения соглашения по общей позиции по торговле и другим глобальным вызовам в пятницу", - говорится в материале агентства. В частности, Шампань в комментарии Reuters заявил, что со сдержанным оптимизмом ожидает, что саммит глав минфинов в южноафриканском Дурбане завершится подписанием коммюнике. Неназванный чиновник из другой страны "Большой двадцатки" заявил о том же. "Два делегата заявили, что сложность заключается в (подборе - ред.) высказываний таким образом, чтобы их принял Вашингтон, что осложняется отсутствием министра финансов США Скотта Бессента на двухдневной встрече", - отмечает агентство. Саммит министров финансов, глав центральных банков и их заместителей проходит с 14 по 18 июля в ЮАР.

https://1prime.ru/20250707/yuar-859242862.html

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мировая экономика, финансы, юар, канада, вашингтон, скотт бессент