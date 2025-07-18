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Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе
Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе - 18.07.2025, ПРАЙМ
Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе
Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T02:42+0300
2025-07-18T02:42+0300
2025-07-18T02:42+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива поможет открыть плеяду новых фронтовых писателей и поэтов, заявил РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве до 30 ноября 2025 года театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.
"У нас сегодня в стране 700 с лишним театров на госфинансировании. Я бы предложил пойти дальше и сделать регламент для каждого театра, чтобы они были обязаны в год дать одну пьесу на тему патриотизма, СВО, Великой Отечественной войны", - считает писатель.
По его словам, коэффициент полезного действия такой инициативы был бы масштабным: уже в конце первого же года такой работы в театрах появится более 700 поставленных патриотических пьес.
"Главное, это сможет открыть плеяду новых литературных звезд, фронтовых писателей и поэтов! Я много общался и с пацанами "за ленточкой", и с участниками литературных конкурсов, как, например, "Слово". Им есть, что сказать, и они должны быть услышаны!" - заключил Рой.
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Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе
Писатель Рой предложил обязать театры ежегодно ставить по одной патриотической пьесе
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива поможет открыть плеяду новых фронтовых писателей и поэтов, заявил РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве до 30 ноября 2025 года театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.
"У нас сегодня в стране 700 с лишним театров на госфинансировании. Я бы предложил пойти дальше и сделать регламент для каждого театра, чтобы они были обязаны в год дать одну пьесу на тему патриотизма, СВО, Великой Отечественной войны", - считает писатель.
По его словам, коэффициент полезного действия такой инициативы был бы масштабным: уже в конце первого же года такой работы в театрах появится более 700 поставленных патриотических пьес.
"Главное, это сможет открыть плеяду новых литературных звезд, фронтовых писателей и поэтов! Я много общался и с пацанами "за ленточкой", и с участниками литературных конкурсов, как, например, "Слово". Им есть, что сказать, и они должны быть услышаны!" - заключил Рой.