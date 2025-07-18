https://1prime.ru/20250718/roj-859641277.html

Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе

Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе - 18.07.2025, ПРАЙМ

Рой предложил обязать театры ставить по одной патриотической пьесе

Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T02:42+0300

2025-07-18T02:42+0300

2025-07-18T02:42+0300

россия

экономика

рф

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859641277.jpg?1752795768

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские театры нужно обязать ежегодно ставить по одной патриотической пьесе о специальной военной операции или Великой Отечественной войне, такая инициатива поможет открыть плеяду новых фронтовых писателей и поэтов, заявил РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве до 30 ноября 2025 года театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. "У нас сегодня в стране 700 с лишним театров на госфинансировании. Я бы предложил пойти дальше и сделать регламент для каждого театра, чтобы они были обязаны в год дать одну пьесу на тему патриотизма, СВО, Великой Отечественной войны", - считает писатель. По его словам, коэффициент полезного действия такой инициативы был бы масштабным: уже в конце первого же года такой работы в театрах появится более 700 поставленных патриотических пьес. "Главное, это сможет открыть плеяду новых литературных звезд, фронтовых писателей и поэтов! Я много общался и с пацанами "за ленточкой", и с участниками литературных конкурсов, как, например, "Слово". Им есть, что сказать, и они должны быть услышаны!" - заключил Рой.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, владимир путин