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Россия сохранила второе место среди поставщиков морепродуктов в Южную Корею

Россия сохранила второе место среди поставщиков морепродуктов в Южную Корею - 18.07.2025, ПРАЙМ

Россия сохранила второе место среди поставщиков морепродуктов в Южную Корею

Россия по итогам первого полугодия 2025 года сохранила за собой второе место среди главных поставщиков морепродуктов в Южную Корею, при этом немного нарастив... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T03:15+0300

2025-07-18T03:15+0300

2025-07-18T03:15+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2025 года сохранила за собой второе место среди главных поставщиков морепродуктов в Южную Корею, при этом немного нарастив объемы экспорта, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, РФ за январь-июнь текущего года поставила в Страну утренней свежести морепродуктов на 434,9 миллиона долларов. Это на 2% больше, чем за такой же период предыдущего года. Таким образом она сохранила за собой второе место среди экспортеров морепродуктов в Южную Корею, которое занимала и год назад. В топ-5 по итогам первого полугодия также вошли Китай (с поставками на 566,9 миллиона долларов), Норвегия (294 миллиона), Вьетнам (253,8 миллиона) и Чили (104,1 миллиона долларов). Самым большим спросом у Южной Кореи в первом полугодии пользовались крабы, за 6 месяцев их было импортировано на 204,4 миллиона долларов, а также мороженая рыба, в основном минтай - на 163,1 миллиона долларов. Также корейцы импортировали филе и другое мясо рыбы (на 35,6 миллиона долларов), сушеную, соленую и копченую рыбу (на 28,8 миллиона), охлажденных морских ежей (на 1,6 миллиона), холодноводных креветок (на 994 тысячи) и различных моллюсков (на 380 тысяч долларов). При этом импорт российских морепродуктов Южной Кореей по итогам июня в годовом выражении вырос на 12%, а в месячном выражении сократился на 5% - до 61,9 миллиона долларов.

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бизнес, южная корея, рф, китай