https://1prime.ru/20250718/rossija-859641706.html
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T03:16+0300
2025-07-18T03:16+0300
2025-07-18T03:16+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
китай
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859641706.jpg?1752797760
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая она составила 2,25%, однако это все же несколько выше прошлого года - тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта.
Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали Китай (57%), Япония (21%) и США (9%). Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские.
Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение - в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто. Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.
казахстан
китай
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, казахстан, китай, япония
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая она составила 2,25%, однако это все же несколько выше прошлого года - тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта.
Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали Китай (57%), Япония (21%) и США (9%). Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские.
Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение - в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто. Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.