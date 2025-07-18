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Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз
Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T03:16+0300
2025-07-18T03:16+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
китай
япония
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая она составила 2,25%, однако это все же несколько выше прошлого года - тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта. Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали Китай (57%), Япония (21%) и США (9%). Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские. Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение - в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто. Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.
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бизнес, россия, казахстан, китай, япония
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
03:16 18.07.2025
 
Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз

Россия в мае увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в пять раз - до 5,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая она составила 2,25%, однако это все же несколько выше прошлого года - тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта.
Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали Китай (57%), Япония (21%) и США (9%). Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские.
Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение - в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто. Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙЯПОНИЯ
 
 
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