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Продажи автомобилей с пробегом в России за полгода снизились на 0,5%

Продажи автомобилей с пробегом в России за полгода снизились на 0,5% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей с пробегом в России за полгода снизились на 0,5%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 2,73 миллиона штук, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:17+0300

2025-07-18T07:17+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия 2025 года составили 2,73 миллиона штук, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитического агентство "Автостат". "Если рассматривать итоги первого полугодия 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 2 миллионов 733,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это всего лишь на 0,5% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года", - говорится в сообщении. Самой популярной маркой среди машин с пробегом, как и в прошлом году, стала отечественная Lada. Это единственный бренд в топ-10 полугодия, чьи продажи показали положительную динамику (+4,7% в годовом выражении). Всего же за шесть месяцев было продано 715,8 тысячи машин Lada с пробегом. На втором месте осталась японская Toyota c результатом 270 тысяч машин, а на третьем и четвертом - корейские Kia и Hyundai (150,5 и 146 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров, как и год назад, замыкает японский Nissan (119 тысяч штук). В модельном рейтинге по итогам полугодия лидирует Lada 2107 с результатом продаж 67,6 тысячи штук. Данная модель единственной из топ-5 показала положительную динамику в годовом выражении (+7,9%). На втором месте, как и год назад, Lada 2114 (55,4 тысячи штук). Следом идут Kia Rio и Hyundai Solaris (52,5 и 52,2 тысячи штук соответственно), а также Ford Focus (48,3 тысячи штук). В "Автостате" уточнили, что по итогам июня продажи легковушек с пробегом составили 467,4 тысячи штук, что на 4,8% меньше, чем в мае этого года и на 6,4% меньше, чем в июне прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus