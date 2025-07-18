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Россияне в ночное время чаще покупают технику для дома и досуга

Россияне в ночное время чаще покупают технику для дома и досуга - 18.07.2025, ПРАЙМ

Россияне в ночное время чаще покупают технику для дома и досуга

Россияне в ночное время чаще покупают технику для дома и досуга, при этом наибольший интерес вызывают компьютеры, в то же время днем в основном выбирают... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:47+0300

2025-07-18T07:47+0300

2025-07-18T07:47+0300

бизнес

общество

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россияне в ночное время чаще покупают технику для дома и досуга, при этом наибольший интерес вызывают компьютеры, в то же время днем в основном выбирают технику, необходимую для работы и повседневных бытовых задач, в том числе мобильные телефоны, говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В ночное время (00.00–06.00) пользователи чаще покупают технику, связанную с отдыхом, развлечениями и домашним оснащением. Наибольший интерес вызывают компьютеры - на них приходится 12% всех заказов за этот период", - выяснили авторы исследования, изучив данные за первое полугодие и проанализировав, как меняются покупательские предпочтения в зависимости от времени суток. Отмечается, что ночью у покупателей пользуются популярностью телевизоры и холодильники, их доля в заказах составляет 10%, на плиты приходится 9% всех покупок, на портативную акустику - 8%. Аналитики объясняют это тем, что вечером больше времени на семейное обсуждение крупных покупок или решение отложенных бытовых задач. Кроме того, ночной шопинг удобен для тех, кто работает в сменном графике. "Днем (с 12.00 до 18.00) покупатели чаще выбирают технику, необходимую для работы и повседневных бытовых задач. На первом месте - мобильные телефоны, на которые приходится 14% всех заказов: для многих это основной рабочий инструмент, особенно в условиях гибкого графика или удаленного формата", - добавляют аналитики. Вместе с тем днем спрос на бытовую технику также сохраняется. На компьютеры приходится 10% заказов, доля покупок телевизоров составляет 11%, стиральных машин - 9% и холодильников - 8%, следует из данных компании. Совершение таких покупок в течение дня объясняется тем, что в это время можно уточнить характеристики или получить консультацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия