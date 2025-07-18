https://1prime.ru/20250718/rsp-859643268.html

РСП подал два иска к Fplus на 369 миллионов рублей

РСП подал два иска к Fplus на 369 миллионов рублей - 18.07.2025, ПРАЙМ

РСП подал два иска к Fplus на 369 миллионов рублей

Возглавляемый кинорежиссером Никитой Михалковым Российский союз правообладателей (РСП) направил в арбитражный суд Москвы два иска к российскому разработчику... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:38+0300

2025-07-18T07:38+0300

2025-07-18T07:38+0300

бизнес

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859643268.jpg?1752813493

МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Возглавляемый кинорежиссером Никитой Михалковым Российский союз правообладателей (РСП) направил в арбитражный суд Москвы два иска к российскому разработчику программного обеспечения и производителю электроники под брендом Fplus о взыскании более 369 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Первый иск – к ООО "МКТ" на сумму более 279 миллионов рублей – поступил в суд в июне, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на сентябрь. В нем заявлено требование о взыскании денежных средств "за нарушение исключительных прав", говорится в определении суда. Второй иск – к ООО "Мобильные и компьютерные технологии" на сумму около 90 миллионов рублей – суд зарегистрировал 15 июля и к рассмотрению еще не принял. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не сообщаются. Обращения РСП в суд связаны, как правило, с так называемым "налогом на болванки" – вознаграждением в пользу авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм, собираемым с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации, в размере 1% от стоимости продукции. РСП – аккредитованная государством организация для сбора и выплаты этого вознаграждения. По данным ЕГРЮЛ, ООО "МКТ" является единственным участником ООО "Мобильные и компьютерные технологии". Основными видами деятельности юрлиц указаны оптовая торговля программным обеспечением, компьютерами и периферийными устройствами. Сайт компании сообщает, что под брендом Fplus выпускаются ноутбуки, планшеты, смартфоны, принтеры, программные продукты. В портфеле компании представлены также системы хранения данных, серверные мощности, сетевые устройства. Суды в настоящее время рассматривают также иски РСП к другим производителям и импортерам электроники – "Мерлион", "Айтипорт", "Диан Нао" и другим. Почти все разбирательства проходят в закрытом режиме.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия