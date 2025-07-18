https://1prime.ru/20250718/ruonia--859671240.html

Ставка RUONIA 17 июля выросла на 0,04 п.п.

Ставка RUONIA 17 июля выросла на 0,04 п.п. - 18.07.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 17 июля выросла на 0,04 п.п.

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 июля, выросла на 0,04... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:32+0300

2025-07-18T14:32+0300

2025-07-18T14:32+0300

экономика

финансы

ruonia

банк россии

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 июля, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 19,21%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 589,7 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250717/ruonia--859617697.html

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финансы, ruonia, банк россии