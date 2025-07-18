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Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии - 18.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы - на 0,12%, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:04+0300
2025-07-18T08:04+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы - на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,12%, до 2 758,08 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии на 0,12%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы - на 0,12%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,12%, до 2 758,08 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций снизился после трех сессий роста