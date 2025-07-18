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Российский рынок акций перешел к повышению

Российский рынок акций перешел к повышению - 18.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к повышению

Российский рынок акций в пятницу днем перешел к повышению и закрепляется выше отметки 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:19+0300

2025-07-18T16:19+0300

2025-07-18T16:19+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу днем перешел к повышению и закрепляется выше отметки 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.08 мск повышался на 0,17%, до 2766,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,62%, до 1164,59 пункта. РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ Российский рынок акций в основную сессию пятницы перешел к повышению, компенсировав "дивидендный" провал первого часа основных торгов. Индекс Мосбиржи закрепляется выше отметки 2750 пунктов, хотя с утра падал до 2715 пунктов. "Российский рынок повышается, несмотря на информацию о том, что что постпреды Евросоюза все-таки согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Инвесторы сохраняют оптимизм, который подпитывается ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России на заседании через неделю. Прогнозы будущей сниженной ставки становятся все смелее и уже располагаются в широком диапазоне от 19 до 17% годовых", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Норникеля" (+4,3%), "Мечела" (+3,8%), "Татнефти" (+3,6%), "Новатэка" (+2,1%), ММК (+2,9%). Сильнее других дешевеют торгующиеся без дивидендов бумаги "Аэрофлота" (-4,4%), "Роснефти" (-1,5%), бумаги Сбербанка (-6,3%). Стоимость нефти к 16.06 мск повышалась на 0,9%, до 70,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Согласованные Евросоюзом санкции в очередной раз оказались не слишком угрожающими для российской экономики, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Прогноз для индекса Мосбиржи до конца торгов 18 июля: диапазон 2750–2800 пунктов, говорит она. По оценкам Калачева из ФГ "Финам", наиболее вероятно закрытие основной сессии в диапазоне 2750-2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

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рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа, ес, финам