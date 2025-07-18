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Российский рынок акций снижается в начале основной сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной сессии - 18.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной сессии

Российский рынок акций в начале основной сессии пятницы снижается из-за дивидендных отсечек по акциям Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота", свидетельствуют... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:13+0300

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2025-07-18T11:13+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии пятницы снижается из-за дивидендных отсечек по акциям Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота", свидетельствуют данные Московской биржи и комментарий аналитика. В утреннюю сессию Мосбиржа не проводила торги акциями, по которым сегодня наступает дивидендная отсечка, видимо, для недопущения скачка волатильности. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.03 мск снижался на 0,56%, до 2746,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1164,01 пункта. Открывшись небольшим снижением, в ходе утренней сессии индекс Мосбиржи максимально повышался до 2 768,15 пункта (+0,24%), а в начале основной - максимально снижался до 2 715,11 пункта (-1,68%). После этого рынок отошел вверх от минимумов дня. В частности, дешевеют бумаги Сбербанка (-7,1%), "Аэрофлота" (-6,8%), "Роснефти" (-2,8%). Дорожают бумаги ЮГК (+2,8%), "Позитива" (+2,3%), префы "Транснефти" (+2,4%). Отмечается снижение российского рынка, так, индекс Мосбиржи на фоне "дивгэпов" в Сбербанке, "Роснефти" и "Аэрофлоте" сделал существенный шаг к поддержке на уровне 2700 пунктов, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии давление на рынок может сохраниться. Так, инвесторы могут сократить объем бумаг в портфелях для снижения рисков в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, целевым диапазоном для индекса Мосбиржи сегодня может стать коридор 2680-2750 пунктов", - добавляет он.

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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, сбербанк, роснефть