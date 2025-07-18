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РЖД закупили в первом полугодии 243 локомотива

РЖД закупили в первом полугодии 243 локомотива - 18.07.2025, ПРАЙМ

РЖД закупили в первом полугодии 243 локомотива

РЖД приобрели в первом полугодии текущего года 243 локомотива, из которых 136 электровозов и 107 тепловозов, сообщили в холдинге. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:49+0300

2025-07-18T10:49+0300

2025-07-18T10:49+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. РЖД приобрели в первом полугодии текущего года 243 локомотива, из которых 136 электровозов и 107 тепловозов, сообщили в холдинге. "Парк тягового подвижного состава РЖД пополнили 136 электровозов и 107 тепловозов. Большая часть новых машин направлена в депо Сибири и Дальнего Востока", - отметили в РЖД. Там добавили, что на сеть железных дорог поступило 96 новых грузовых электровозов серии ЭС5К "Ермак", а также 31 локомотив 3ЭС6 "Синара". РЖД закупили 9 электровозов для вождения пассажирских поездов: 4 ЭП1М для Горьковской и 5 ЭП2К для Октябрьской и Московской магистралей. Холдинг кроме того приобрел 30 грузовых тепловозов 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ, 2 пассажирских ТЭП70БС и 75 маневровых ТЭМ18ДМ. РЖД ранее сообщали, что планируют закупить 400 локомотивов в 2025 году. Эту цифру на итоговом заседании правления озвучил замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РЖД в 2024 году закупили 562 новых локомотива, из них 336 электровозов, в том числе 33 пассажирских, а также 226 тепловозов.

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бизнес, ржд, "синара"