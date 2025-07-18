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Сахалин станет первым углеродно-нейтральным регионом России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Сахалин станет первым углеродно-нейтральным регионом России
Сахалин станет первым углеродно-нейтральным регионом России - 18.07.2025, ПРАЙМ
Сахалин станет первым углеродно-нейтральным регионом России
Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности уже в 2025 году, став первым таким регионом РФ, сообщил журналистам губернатор Валерий Лимаренко. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:19+0300
2025-07-18T15:19+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности уже в 2025 году, став первым таким регионом РФ, сообщил журналистам губернатор Валерий Лимаренко. В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная Международному форуму "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который состоится на Сахалине 1-2 августа. "Сахалин - единственный объект Российской Федерации, который благодаря эксперименту в этом году достигнет углеродной нейтральности. Итоги будем подводить в 2026 году официально, но о том, что этот эксперимент успешный, говорят предварительные расчеты и реализуемые мероприятия", - сообщил Лимаренко. По его словам, нейтральность - это результат совместных усилий и конкретных действий: газификации ЖКХ, перевода транспорта на газ и масштабного лесовосстановления. Это создает прецедент для других регионов, доказывая , что декарбонизация (устранение углекислого газа – ред.) совместима с экономическим ростом.
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россия, общество , рф, сахалин
РОССИЯ, Общество , РФ, Сахалин
15:19 18.07.2025
 
Сахалин станет первым углеродно-нейтральным регионом России

Лимаренко: Сахалин достигнет углеродной нейтральности в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности уже в 2025 году, став первым таким регионом РФ, сообщил журналистам губернатор Валерий Лимаренко.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная Международному форуму "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который состоится на Сахалине 1-2 августа.
"Сахалин - единственный объект Российской Федерации, который благодаря эксперименту в этом году достигнет углеродной нейтральности. Итоги будем подводить в 2026 году официально, но о том, что этот эксперимент успешный, говорят предварительные расчеты и реализуемые мероприятия", - сообщил Лимаренко.
По его словам, нейтральность - это результат совместных усилий и конкретных действий: газификации ЖКХ, перевода транспорта на газ и масштабного лесовосстановления. Это создает прецедент для других регионов, доказывая , что декарбонизация (устранение углекислого газа – ред.) совместима с экономическим ростом.
Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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