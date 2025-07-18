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Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России

Представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из дипломатов. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:24+0300

2025-07-18T09:24+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из дипломатов. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ. "Мы достигли договоренности о 18-м пакете санкций", - приводит агентство слова дипломата. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, россия, запад, рф, словакия, роберт фицо, владимир путин, ес