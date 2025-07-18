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Конгрессмен Микс подал петицию по проекту ужесточения санкций против РФ
Конгрессмен Микс подал петицию по проекту ужесточения санкций против РФ - 18.07.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен Микс подал петицию по проекту ужесточения санкций против РФ
Член палаты представителей конгресса США из числа демократов Грегори Микс подал "петицию о высвобождении" для рассмотрения его законопроекта об ужесточении... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:22+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США из числа демократов Грегори Микс подал "петицию о высвобождении" для рассмотрения его законопроекта об ужесточении санкций против России без принятия соответствующего решения руководством конгресса. В середине апреля агентство Reuters сообщало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России. По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам. "Поскольку лидер... (Республиканской партии в сенате США Джон Тьюн - ред.) и спикер (палаты представителей конгресса США Майк Джонсон - ред.) отказались действовать, я подал петицию о высвобождении, касающуюся моего законопроекта", - приводит слова Микса заявление на сайте комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса. По мнению законодателя, его законопроект "содержит более жесткие санкции для России и более полезный для Украины", чем другие аналогичные проекты, представленные его коллегами-конгрессменами. Если 218 членов палаты представителей подпишут эту петицию, они смогут обеспечит голосование по законопроекту, даже если лидеры в конгрессе против этого. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Экономика, Мировая экономика, США, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин
Конгрессмен Микс подал петицию по проекту ужесточения санкций против РФ
Конгрессмен Микс подал петицию по проекту ужесточения санкций против России
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США из числа демократов Грегори Микс подал "петицию о высвобождении" для рассмотрения его законопроекта об ужесточении санкций против России без принятия соответствующего решения руководством конгресса.
В середине апреля агентство Reuters сообщало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России. По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам.
"Поскольку лидер... (Республиканской партии в сенате США Джон Тьюн - ред.) и спикер (палаты представителей конгресса США Майк Джонсон - ред.) отказались действовать, я подал петицию о высвобождении, касающуюся моего законопроекта", - приводит слова Микса заявление на сайте комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса.
По мнению законодателя, его законопроект "содержит более жесткие санкции для России и более полезный для Украины", чем другие аналогичные проекты, представленные его коллегами-конгрессменами.
Если 218 членов палаты представителей подпишут эту петицию, они смогут обеспечит голосование по законопроекту, даже если лидеры в конгрессе против этого.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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