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Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций - 18.07.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:38+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года), сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.Постпреды стран союза провели заседание в пятницу." ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", - написала Каллас в сети X.По словам главы евродипломатии, новые санкции против России коснутся НПЗ "Роснефти" в Индии."Впервые мы вводим санкции против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии", - отметила она.Евросоюз также вводит ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей.Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу.
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Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций
Каллас: постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года), сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Постпреды стран союза провели заседание в пятницу.
" ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", - написала Каллас в сети X.
По словам главы евродипломатии, новые санкции против России коснутся НПЗ "Роснефти" в Индии.
"Впервые мы вводим санкции против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии", - отметила она.
Евросоюз также вводит ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".
Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей.
Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу.
Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России