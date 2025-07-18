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Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу
Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу
Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:51+0300
2025-07-18T10:51+0300
экономика
россия
запад
рф
польша
кая каллас
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение ситуации, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что объем всевозможных антироссийских рестрикций уже исчерпан. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Объем всевозможных санкций со стороны западных стран, который можно было бы применить с точки зрения экономического давления на Россию и российскую экономику, уже исчерпан. Сейчас мы видим такой repeat - удвоение, утроение одних и тех же санкций. Это такой "пони бегает по кругу" в надежде, что на очередном кругу что-то изменится", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, от антироссийских санкций в первую очередь страдает сама европейская экономика. "Российская экономика, несмотря на беспрецедентное давление, показывает рост, что приводит в замешательство добрую половину того самого западного сообщества. Дополнительные рестрикции существенно не изменят положение вещей", - полагает он. Мартынов отметил, что санкции - это дополнительный повод задуматься о том, в каком мире мы живем, и в какой системе координат нас пытается удержать западное меньшинство. Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, запад, рф, польша, кая каллас, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, ПОЛЬША, Кая Каллас, ЕС
10:51 18.07.2025
 
Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу

Эксперт Мартынов: ЕС санкциями напоминает пони, который катает детей по кругу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение ситуации, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что объем всевозможных антироссийских рестрикций уже исчерпан.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
"Объем всевозможных санкций со стороны западных стран, который можно было бы применить с точки зрения экономического давления на Россию и российскую экономику, уже исчерпан. Сейчас мы видим такой repeat - удвоение, утроение одних и тех же санкций. Это такой "пони бегает по кругу" в надежде, что на очередном кругу что-то изменится", - сказал Мартынов.
По мнению эксперта, от антироссийских санкций в первую очередь страдает сама европейская экономика.
"Российская экономика, несмотря на беспрецедентное давление, показывает рост, что приводит в замешательство добрую половину того самого западного сообщества. Дополнительные рестрикции существенно не изменят положение вещей", - полагает он.
Мартынов отметил, что санкции - это дополнительный повод задуматься о том, в каком мире мы живем, и в какой системе координат нас пытается удержать западное меньшинство.
Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей.
Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
В Эстонии заявили о начале работы над 19-м пакетом санкций ЕС против России
10:30
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДРФПОЛЬШАКая КалласЕС
 
 
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