https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859654622.html

Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу

Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт сравнил новые санкции ЕС с пони, катающим детей по кругу

Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:51+0300

2025-07-18T10:51+0300

2025-07-18T10:51+0300

экономика

россия

запад

рф

польша

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейский союз новыми санкциями в отношении России напоминает советский мультфильм о пони, который день изо дня катает детей по кругу в надежде на изменение ситуации, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что объем всевозможных антироссийских рестрикций уже исчерпан. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Объем всевозможных санкций со стороны западных стран, который можно было бы применить с точки зрения экономического давления на Россию и российскую экономику, уже исчерпан. Сейчас мы видим такой repeat - удвоение, утроение одних и тех же санкций. Это такой "пони бегает по кругу" в надежде, что на очередном кругу что-то изменится", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, от антироссийских санкций в первую очередь страдает сама европейская экономика. "Российская экономика, несмотря на беспрецедентное давление, показывает рост, что приводит в замешательство добрую половину того самого западного сообщества. Дополнительные рестрикции существенно не изменят положение вещей", - полагает он. Мартынов отметил, что санкции - это дополнительный повод задуматься о том, в каком мире мы живем, и в какой системе координат нас пытается удержать западное меньшинство. Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859653094.html

запад

рф

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, рф, польша, кая каллас, ес