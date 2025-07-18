https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859661077.html

Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией

Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией - 18.07.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией

Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:00+0300

2025-07-18T12:00+0300

2025-07-18T12:01+0300

экономика

россия

турция

будапешт

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg

АНКАРА, 18 июл – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.

https://1prime.ru/20250718/euronews-859660340.html

турция

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, будапешт, кая каллас, ес