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Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией - 18.07.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:00+0300
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АНКАРА, 18 июл – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.
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россия, турция, будапешт, кая каллас, ес
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Будапешт, Кая Каллас, ЕС
Источник рассказал, как новые санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Источник: новый пакет санкций ЕС против России отразится на торговле с Турцией
АНКАРА, 18 июл – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
"Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.
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