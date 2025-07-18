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Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС

Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС

Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:09+0300

2025-07-18T13:09+0300

2025-07-18T13:09+0300

экономика

россия

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госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "В ЕС в болезненном стремлении новыми санкциями навредить России в спешке дернули не за тот конец заготовленной веревки, затянув экономическую удавку на собственной шее, тем самым вводя без того задыхающуюся от зеленой энергетики европейскую экономику в состояние полной асфиксии", - сказал Шеремет. По его словам, новый пакет санкций внесет еще больше раздора в искусственный союз европейских стран, основанный на дружбе против кого-то и сильно расшатанный теряющим свою привлекательность евро.

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россия, запад, будапешт, кая каллас, владимир путин, ес, госдума