Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859666382.html
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС - 18.07.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС
Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:09+0300
2025-07-18T13:09+0300
экономика
россия
запад
будапешт
кая каллас
владимир путин
ес
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "В ЕС в болезненном стремлении новыми санкциями навредить России в спешке дернули не за тот конец заготовленной веревки, затянув экономическую удавку на собственной шее, тем самым вводя без того задыхающуюся от зеленой энергетики европейскую экономику в состояние полной асфиксии", - сказал Шеремет. По его словам, новый пакет санкций внесет еще больше раздора в искусственный союз европейских стран, основанный на дружбе против кого-то и сильно расшатанный теряющим свою привлекательность евро.
https://1prime.ru/20250718/peskov-859664133.html
запад
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, будапешт, кая каллас, владимир путин, ес, госдума
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Будапешт, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Госдума
13:09 18.07.2025
 
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС

Депутат Шеремет: ЕС новым пакетом санкций затянул экономическую удавку на шее

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
"В ЕС в болезненном стремлении новыми санкциями навредить России в спешке дернули не за тот конец заготовленной веревки, затянув экономическую удавку на собственной шее, тем самым вводя без того задыхающуюся от зеленой энергетики европейскую экономику в состояние полной асфиксии", - сказал Шеремет.
По его словам, новый пакет санкций внесет еще больше раздора в искусственный союз европейских стран, основанный на дружбе против кого-то и сильно расшатанный теряющим свою привлекательность евро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Россия выступает против односторонних санкций, заявил Песков
12:47
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДБудапештКая КалласВладимир ПутинЕСГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала