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Великобритания ввела санкции против 19 россиян - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Великобритания ввела санкции против 19 россиян
Великобритания ввела санкции против 19 россиян - 18.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против 19 россиян
Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:53+0300
2025-07-18T14:53+0300
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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства. В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ. Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.
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общество , россия, великобритания
Политика, Общество , РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:53 18.07.2025
 
Великобритания ввела санкции против 19 россиян

Британия ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства.
В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ.
Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.
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