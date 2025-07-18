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Великобритания ввела санкции против 19 россиян

Великобритания ввела санкции против 19 россиян - 18.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания ввела санкции против 19 россиян

Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:53+0300

2025-07-18T14:53+0300

2025-07-18T14:53+0300

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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против 19 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также против российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководства. В справке минфина отмечается, что 19 россиян "были вовлечены в киберактивность, подрывающую или имеющую целью подорвать целостность, процветание или безопасность Соединенного Королевства". В карточках всех 19 россиян заявлено, что они якобы имели отношения к кибероперациям разведслужб РФ. Также санкции введены против российского информационного агентства "Африканская инициатива", его главного редактора Артема Куреева и его двух заместителей.

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общество , россия, великобритания