Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными" - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859677696.html
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными" - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"
Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:35+0300
2025-07-18T15:35+0300
экономика
германия
ес
газпром
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d0ac54dc6b856e0525379ff46c54508.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС. "Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков. Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет". Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт. "Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он. У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20250627/germaniya-858968036.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb42f7ed9cb79f0427e31466893ec675.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ес, газпром, северный поток - 2
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Газпром, Северный поток - 2
15:35 18.07.2025
 
Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"

Эксперт Юшков назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"

© РИА Новости . Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС.
"Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков.
Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет".
Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт.
"Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он.
У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
СМИ: правительство ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2"
27 июня, 14:41
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯЕСГазпромСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала