https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859677696.html

Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"

Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными" - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал санкции ЕС против "Северного потока" "показушными"

Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T15:35+0300

2025-07-18T15:35+0300

2025-07-18T15:35+0300

экономика

германия

ес

газпром

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d0ac54dc6b856e0525379ff46c54508.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции ЕС против "Северного потока" не повлияют на газопровод, который не работает с 2022 года, они скорее "показушные", при этом смешно считать их жесткими, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов", сказано в заявлении Совета ЕС. "Включение в санкционный пакет "Северного потока" подчеркивает, что нынешний европейский санкционный пакет вымученный, и они его пытаются всячески пропиарить и называют его самым жестким пакетом... Газопровод не работает с 2022 года... Вы сейчас вводите против него санкции и хотите, чтобы это повлияло на российскую внешнюю политику? Ну это смешно же, конечно, какие это жесткие санкции", – сказал Юшков. Страны ЕС "пытаются зацементировать статус-кво". Как отметил эксперт, они хотят показать, что "никакого возврата к покупке российского газа не будет". Однако введение санкций ничего не изменит, подчеркнул эксперт. "Нужно решить еще кучу проблем для того, чтобы запустить "Северный поток". Надо и проблему с турбинами решить, и проблему с восстановлением разрушенных частей "Северного потока", и проблему с претензиями европейских компаний против "Газпрома". Санкции же станут дополнительной проблемой. Но, опять же, газопровод и так бы не заработал", – объяснил он. У санкций, как заключил эксперт, "скорее показушная цель, чтобы продемонстрировать, что европейцы давят на Россию". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20250627/germaniya-858968036.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ес, газпром, северный поток - 2