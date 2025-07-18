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"Северсталь" завершила техническое переоснащение ЧерМК - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Северсталь" завершила техническое переоснащение ЧерМК
"Северсталь" завершила техническое переоснащение ЧерМК - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" завершила техническое переоснащение ЧерМК
"Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T16:11+0300
2025-07-18T16:11+0300
экономика
бизнес
промышленность
алексей мордашов
северсталь
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия. "Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании. "С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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бизнес, промышленность, алексей мордашов, северсталь
Экономика, Бизнес, Промышленность, Алексей Мордашов, Северсталь
16:11 18.07.2025
 
"Северсталь" завершила техническое переоснащение ЧерМК

"Северсталь" завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства ЧерМК

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкРабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 18 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" с запуском конвертера №3 завершила техническое переоснащение сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), передает корреспондент РИА Новости с предприятия.
"Северсталь" торжественно запустила ко Дню металлурга конвертер №3 и две установки непрерывной разливки стали на ЧерМК, объем капиталовложений в которые составил 2,8 миллиарда рублей, уточнили в компании.
"С пуском конвертера №3 мы завершаем масштабную программу переоснащения ключевого технологического оборудования для выплавки стали, куда за два года компания вложила 7,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. День металлурга будет отмечаться в России в воскресенье, 20 июля.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Металлургия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
"Северсталь" ожидает снижения выпуска стали в России на 10-15%
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ЭкономикаБизнесПромышленностьАлексей МордашовСеверсталь
 
 
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