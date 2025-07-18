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ЕС ввел полный запрет на транзакции, связанные с "Севпотоками"
ЕС ввел полный запрет на транзакции, связанные с "Севпотоками" - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел полный запрет на транзакции, связанные с "Севпотоками"
ЕС в рамках нового пакета санкций против России вводит полный запрет на транзакции, связанные с "Северными потоками". | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:23+0300
2025-07-18T15:23+0300
2025-07-18T15:23+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках нового пакета санкций против России вводит полный запрет на транзакции, связанные с "Северными потоками". Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". "ЕС также вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе предоставление товаров и услуг, что позволит предотвратить... обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование... трубопроводов", - говорится в заявлении Совета ЕС. В релизе также указывается, что ЕС вводит полномасштабные санкции, включающие заморозку активов, запреты на передвижение и предоставление ресурсов, в отношении нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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газ, запад, индия, кая каллас, владимир путин, ес, роснефть
Экономика, Газ, ЗАПАД, ИНДИЯ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Роснефть
ЕС ввел полный запрет на транзакции, связанные с "Севпотоками"
ЕС вводит полный запрет на транзакции, связанные с "Северными потоками"
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках нового пакета санкций против России вводит полный запрет на транзакции, связанные с "Северными потоками".
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".
"ЕС также вводит полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе предоставление товаров и услуг, что позволит предотвратить... обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование... трубопроводов", - говорится в заявлении Совета ЕС.
В релизе также указывается, что ЕС вводит полномасштабные санкции, включающие заморозку активов, запреты на передвижение и предоставление ресурсов, в отношении нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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