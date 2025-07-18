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СМИ узнали о планах Трампа по политике в области ИИ - 18.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах Трампа по политике в области ИИ
СМИ узнали о планах Трампа по политике в области ИИ - 18.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа по политике в области ИИ
Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T07:53+0300
2025-07-18T07:53+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ. Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum. Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
07:53 18.07.2025
 
СМИ узнали о планах Трампа по политике в области ИИ

Блумберг: Трамп планирует смягчение регулирования энергоснабжения для дата-центров

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ.
Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum.
Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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