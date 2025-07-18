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СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили - 18.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:05+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10-процентные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации. По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если Евросоюз полностью откажется от своих. Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Штатах. Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
FT: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
"Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10-процентные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации.
По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если Евросоюз полностью откажется от своих.
Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Штатах.
Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ