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FT: жители Украины обеспокоены консолидацией власти в руках Зеленского

FT: жители Украины обеспокоены консолидацией власти в руках Зеленского - 18.07.2025, ПРАЙМ

FT: жители Украины обеспокоены консолидацией власти в руках Зеленского

Жители Украины беспокоятся из-за консолидации власти в руках Владимира Зеленского, коррупции в его окружении и авторитарных методов обращения киевских властей с | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:04+0300

2025-07-18T10:04+0300

2025-07-18T10:04+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Жители Украины беспокоятся из-за консолидации власти в руках Владимира Зеленского, коррупции в его окружении и авторитарных методов обращения киевских властей с критиками, заявил корреспондент британской газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. "Они (жители Украины - ред.) обеспокоены злоупотреблением властью, консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Они беспокоятся из-за коррупции, на которую не обращали внимания (во время конфликта - ред)... а также из-за того, что некоторые из реформ по сближению Украины и ЕС были отодвинуты на второй план или полностью забыты", - заявил Миллер в подкасте издания. По словам журналиста, напомнившего об обысках и преследованиях экс-министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, Зеленский не высказывается открыто по вопросу соответствующих обвинений, однако пытается заставить замолчать своих критиков и угрожает им уголовными делами. При этом Миллер подчеркнул, что в украинском обществе также начинает расти недовольство властями из-за конфликта.

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общество , украина, киев, владимир зеленский, financial times, ес, всу