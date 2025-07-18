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В США раскритиковали сделку Пентагона по редкоземельным магнитам - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В США раскритиковали сделку Пентагона по редкоземельным магнитам
В США раскритиковали сделку Пентагона по редкоземельным магнитам - 18.07.2025, ПРАЙМ
В США раскритиковали сделку Пентагона по редкоземельным магнитам
Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники подвергли критике сделку Пентагона с американской компанией MP Materials о вложении миллиардов в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:21+0300
2025-07-18T11:21+0300
экономика
промышленность
сша
financial times
goldman sachs
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники подвергли критике сделку Пентагона с американской компанией MP Materials о вложении миллиардов в производство редкоземельных магнитов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Министерство обороны США в начале июля заключило с MP Materials стратегическое соглашение о многомиллиардных инвестициях в расширение производства редкоземельных магнитов, необходимых для нужд оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора. "Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники выразили обеспокоенность по поводу крайне необычной сделки правительства США по вложению средств в единственную в стране компанию по производству редкоземельных металлов, предупреждая, что соглашение напоминает государственное вмешательство, более характерное для Китая", - говорится в материале газеты. Руководители отрасли и экс-чиновники опасаются, что сделка несправедливо благоприятствует MP Materials, подрывает конкурентоспособность и деформирует рынок. Один из руководителей компании отрасли назвал сделку "высокозатратной" операцией, которая рискует повторить "китайскую модель" государственной поддержки промышленности. По условиям сделки, минобороны США на 10 лет зафиксирует минимальную цену на продукцию и будет закупать весь объём магнитов, выпускаемых на новом заводе. Кроме того, MP Materials получит 150 миллионов долларов на развитие переработки и финансирование в размере одного миллиарда долларов от банков JPMorgan и Goldman Sachs.
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промышленность, сша, financial times, goldman sachs
Экономика, Промышленность, США, Financial Times, Goldman Sachs
11:21 18.07.2025
 
В США раскритиковали сделку Пентагона по редкоземельным магнитам

FT: горнодобывающие компании раскритиковали сделку Пентагона с MP Materials

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники подвергли критике сделку Пентагона с американской компанией MP Materials о вложении миллиардов в производство редкоземельных магнитов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Министерство обороны США в начале июля заключило с MP Materials стратегическое соглашение о многомиллиардных инвестициях в расширение производства редкоземельных магнитов, необходимых для нужд оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора.
"Руководители горнодобывающих компаний и бывшие чиновники выразили обеспокоенность по поводу крайне необычной сделки правительства США по вложению средств в единственную в стране компанию по производству редкоземельных металлов, предупреждая, что соглашение напоминает государственное вмешательство, более характерное для Китая", - говорится в материале газеты.
Руководители отрасли и экс-чиновники опасаются, что сделка несправедливо благоприятствует MP Materials, подрывает конкурентоспособность и деформирует рынок. Один из руководителей компании отрасли назвал сделку "высокозатратной" операцией, которая рискует повторить "китайскую модель" государственной поддержки промышленности.
По условиям сделки, минобороны США на 10 лет зафиксирует минимальную цену на продукцию и будет закупать весь объём магнитов, выпускаемых на новом заводе. Кроме того, MP Materials получит 150 миллионов долларов на развитие переработки и финансирование в размере одного миллиарда долларов от банков JPMorgan и Goldman Sachs.
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ЭкономикаПромышленностьСШАFinancial TimesGoldman Sachs
 
 
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