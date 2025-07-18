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Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:37+0300
2025-07-18T14:37+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета."Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении - ред.) энергетического, банковского и военного секторов России... Совет согласовал значительный список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.Как отмечается, санкции также впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.Кроме того, ЕС подтвердил введение запрета на транзакции с 22 банками из РФ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
14:37 18.07.2025
 
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

Совет ЕС одобрил восемнадцатый пакет санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета.
"Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении - ред.) энергетического, банковского и военного секторов России... Совет согласовал значительный список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Как отмечается, санкции также впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Кроме того, ЕС подтвердил введение запрета на транзакции с 22 банками из РФ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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