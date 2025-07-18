https://1prime.ru/20250718/sovet--859671407.html

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:37+0300

2025-07-18T14:37+0300

2025-07-18T14:37+0300

экономика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета."Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении - ред.) энергетического, банковского и военного секторов России... Совет согласовал значительный список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.Как отмечается, санкции также впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.Кроме того, ЕС подтвердил введение запрета на транзакции с 22 банками из РФ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями.

https://1prime.ru/20250718/neft-859671089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес