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Стало известно, чем пожертвуют США из-за России

Стало известно, чем пожертвуют США из-за России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, чем пожертвуют США из-за России

Соединенные Штаты вынуждены отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как он не соответствует требованиям для вероятного конфликта с... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:56+0300

2025-07-18T09:56+0300

2025-07-18T09:56+0300

вооружения

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты вынуждены отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как он не соответствует требованиям для вероятного конфликта с Россией. Об этом говорится в материале издания National Interest."В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США", - сказано в публикации.Отмечается, что американская сторона движется от конфликтов в свободном воздушном пространстве к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России. ПВО эти стран прошли успешную модернизацию, поэтому B-1B не сможет прорвать воздушную оборону.Кроме того, что устаревший американский самолет заменят на новейшую модель бомбардировщика B-21 Raider.

https://1prime.ru/20250717/tramp-859628310.html

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