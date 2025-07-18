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Стало известно, чем пожертвуют США из-за России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Стало известно, чем пожертвуют США из-за России
Стало известно, чем пожертвуют США из-за России - 18.07.2025, ПРАЙМ
Стало известно, чем пожертвуют США из-за России
Соединенные Штаты вынуждены отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как он не соответствует требованиям для вероятного конфликта с... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:56+0300
2025-07-18T09:56+0300
вооружения
сша
россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты вынуждены отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как он не соответствует требованиям для вероятного конфликта с Россией. Об этом говорится в материале издания National Interest."В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США", - сказано в публикации.Отмечается, что американская сторона движется от конфликтов в свободном воздушном пространстве к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России. ПВО эти стран прошли успешную модернизацию, поэтому B-1B не сможет прорвать воздушную оборону.Кроме того, что устаревший американский самолет заменят на новейшую модель бомбардировщика B-21 Raider.
https://1prime.ru/20250717/tramp-859628310.html
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сша, россия
Вооружения, США, РОССИЯ
09:56 18.07.2025
 
Стало известно, чем пожертвуют США из-за России

NI: США вынуждены отказаться от бомбардировщика B-1B Lancer из-за России

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты вынуждены отказаться от сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как он не соответствует требованиям для вероятного конфликта с Россией. Об этом говорится в материале издания National Interest.
"В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США", - сказано в публикации.
Отмечается, что американская сторона движется от конфликтов в свободном воздушном пространстве к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве, как в Китае и России. ПВО эти стран прошли успешную модернизацию, поэтому B-1B не сможет прорвать воздушную оборону.
Кроме того, что устаревший американский самолет заменят на новейшую модель бомбардировщика B-21 Raider.
Дональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
В США назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
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