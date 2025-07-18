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США допустили возможность достижения выгодной торговой сделки с Японией
США допустили возможность достижения выгодной торговой сделки с Японией - 18.07.2025, ПРАЙМ
США допустили возможность достижения выгодной торговой сделки с Японией
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что заключение взаимовыгодного торгового соглашения с Японией остается возможным, несмотря на действующие тарифные... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:37+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июл – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что заключение взаимовыгодного торгового соглашения с Японией остается возможным, несмотря на действующие тарифные ограничения. "Хорошая сделка важнее поспешной сделки, и взаимовыгодное торговое соглашение между США и Японией по-прежнему остается в пределах досягаемости", — написал он в соцсети X, поблагодарив премьер-министра Японии Сигэру Исибу за теплый приём на Всемирной выставке в Осаке. Министр отметил, что признателен Токио за возможность представлять американскую сторону на выставке в Японии и рассчитывает на продолжение официальных переговоров по урегулированию торговых разногласий. В начале апреля администрация Дональда Трампа объявила о введении универсальных пошлин в размере 10% на товары из большинства стран и территорий, включая Японию. Индивидуальные тарифы вступили в силу с 9 апреля. При этом на фоне начавшихся консультаций Белый дом приостановил действие части ответных мер на 90 дней — на этот период применяется лишь базовый тариф.
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Экономика, ЯПОНИЯ, США, Токио, Скотт Бессент, Дональд Трамп
США допустили возможность достижения выгодной торговой сделки с Японией
Глава Минфина США Бессент: торговое соглашение с Японией остается возможным
ВАШИНГТОН, 18 июл – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что заключение взаимовыгодного торгового соглашения с Японией остается возможным, несмотря на действующие тарифные ограничения.
"Хорошая сделка важнее поспешной сделки, и взаимовыгодное торговое соглашение между США и Японией по-прежнему остается в пределах досягаемости", — написал он в соцсети X, поблагодарив премьер-министра Японии Сигэру Исибу за теплый приём на Всемирной выставке в Осаке.
Министр отметил, что признателен Токио за возможность представлять американскую сторону на выставке в Японии и рассчитывает на продолжение официальных переговоров по урегулированию торговых разногласий.
В начале апреля администрация Дональда Трампа объявила о введении универсальных пошлин в размере 10% на товары из большинства стран и территорий, включая Японию. Индивидуальные тарифы вступили в силу с 9 апреля. При этом на фоне начавшихся консультаций Белый дом приостановил действие части ответных мер на 90 дней — на этот период применяется лишь базовый тариф.
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