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Суд на Украине постановил арестовать в Люксембурге активы экс-депутата Рады - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Суд на Украине постановил арестовать в Люксембурге активы экс-депутата Рады
Суд на Украине постановил арестовать в Люксембурге активы экс-депутата Рады - 18.07.2025, ПРАЙМ
Суд на Украине постановил арестовать в Люксембурге активы экс-депутата Рады
Суд на Украине постановил арестовать деньги и ценные бумаги экс-депутата Рады более чем на 35 миллионов долларов - утверждается, что эти активы хранятся на... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T16:32+0300
2025-07-18T16:32+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Суд на Украине постановил арестовать деньги и ценные бумаги экс-депутата Рады более чем на 35 миллионов долларов - утверждается, что эти активы хранятся на счетах в люксембургском банке, а поводом для ареста стали признаки их незаконного происхождения, сообщает украинское госбюро расследований (ГБР). Следствие подозревает фигуранта в уклонении от уплаты налогов более чем на 71 миллион гривен (1,7 миллиона долларов). В ГБР не называют имени бывшего депутата - по данным агентства "РБК-Украина", речь идет о Владимире Макеенко. "Суд удовлетворил ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора о передаче в управление национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 1,5 миллиарда гривен (более 35 миллионов долларов). Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Следователи выяснили, что экс-парламентарий годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах. По данным следствия, в сентябре 2024 года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на Украине.
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финансы, банки, украина, люксембург, панама, рада
Политика, Финансы, Банки, УКРАИНА, ЛЮКСЕМБУРГ, ПАНАМА, Рада
16:32 18.07.2025
 
Суд на Украине постановил арестовать в Люксембурге активы экс-депутата Рады

Суд арестовал деньги и ценные бумаги экс-депутата Рады Макеенко на $35 миллионов

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Суд на Украине постановил арестовать деньги и ценные бумаги экс-депутата Рады более чем на 35 миллионов долларов - утверждается, что эти активы хранятся на счетах в люксембургском банке, а поводом для ареста стали признаки их незаконного происхождения, сообщает украинское госбюро расследований (ГБР).
Следствие подозревает фигуранта в уклонении от уплаты налогов более чем на 71 миллион гривен (1,7 миллиона долларов). В ГБР не называют имени бывшего депутата - по данным агентства "РБК-Украина", речь идет о Владимире Макеенко.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора о передаче в управление национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 1,5 миллиарда гривен (более 35 миллионов долларов). Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Следователи выяснили, что экс-парламентарий годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах. По данным следствия, в сентябре 2024 года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на Украине.
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ПолитикаФинансыБанкиУКРАИНАЛЮКСЕМБУРГПАНАМАРада
 
 
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