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Суд 22 июля рассмотрит жалобу на штраф дизайнеру Лебедеву

Суд 22 июля рассмотрит жалобу на штраф дизайнеру Лебедеву - 18.07.2025, ПРАЙМ

Суд 22 июля рассмотрит жалобу на штраф дизайнеру Лебедеву

Измайловский суд Москвы 22 июля рассмотрит жалобу на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T04:10+0300

2025-07-18T04:10+0300

2025-07-18T04:10+0300

общество

россия

москва

артемий лебедев

рпц

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Измайловский суд Москвы 22 июля рассмотрит жалобу на штраф в 40 тысяч рублей дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за три эпизода осквернения религиозных символов – фото ковра с курящей Богоматерью, фото-превью на ролике, где он изображен в религиозной позе с нимбом, и рассказ об акте аутофелляции, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение жалобы назначено на 22 июля", - рассказали в суде. Протокол на Лебедева был составлен по статье КоАП об умышленном публичном осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении. Каждый из эпизодов в качестве эксперта оценил настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Гольяново. Первый эпизод касался размещенного Лебедевым в одной из соцсетей фото ковра с изображением курящей Богоматери. По мнению настоятеля храма, "данный материал содержит умысел на попытку прямого осквернения святыни и унижение чувств верующих христиан", тогда как сторона дизайнера заявила, что он приобрел данное произведение современного искусства у белорусского художника, и на нем изображена не Богоматерь, а "молодая женщина в средневековых одеждах в окружении клубов ладана". Второй эпизод возник из-за превью Лебедева к одному из его роликов, на нем блогер "одет в церковное одеяние, с нимбом над головой и пальцами рук, сложенными в "благословляющем" жесте". Опрошенный священник усмотрел в этом оскорбительный для верующих христиан фактор: по его мнению, Лебедев находится в образе, характерном исключительно для икон Иисуса Христа, тогда как сам он "далек от святости". Третий повод для претензий правоохранителей – это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, "содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями". Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится "сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер". При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал. Глобально же сторона Лебедева не была согласна с его привлечением к административной ответственности "ввиду отсутствия состава административного правонарушения". Сам Лебедев в суд не явился. Суд, оценив вышеуказанные сведения, ряд других доказательств, среди которых сведения, полученные из отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ священного синода Московского Патриархата, пришел к выводу о виновности Лебедева. Ему в марте этого года был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Лебедев обжаловал решение суда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, артемий лебедев, рпц