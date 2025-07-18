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Суд отложил рассмотрение спора "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Суд отложил рассмотрение спора "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники
Суд отложил рассмотрение спора "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники - 18.07.2025, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение спора "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники
Арбитражный суд Москвы отложил на 22 августа рассмотрение заявления издательства "Просвещение" об оспаривании актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:11+0300
2025-07-18T11:11+0300
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 августа рассмотрение заявления издательства "Просвещение" об оспаривании актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что "Просвещение" завышало цены на школьные учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Слушания отложены в связи с незаблаговременным приобщением в дело объемных пояснений заявителя. Ранее заявленное издательством ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме пока не рассмотрено. Представитель "Просвещения" сослался на наличие в материалах дела доказательств, содержащих коммерческую тайну. "Просвещение" просит признать незаконными решение ФАС от 24 января и два датированных тем же числом предписания. Своим решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство путем завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход. В апреле прошлого года ФАС возбудила антимонопольное разбирательство в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более 2 миллиардов рублей. После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции". В издательстве также отметили, что "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ФАС РФ
11:11 18.07.2025
 
Суд отложил рассмотрение спора "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники

Суд 22 августа рассмотрит спор "Просвещения" с ФАС из-за цен на учебники

© РИА Новости . Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 августа рассмотрение заявления издательства "Просвещение" об оспаривании актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что "Просвещение" завышало цены на школьные учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Слушания отложены в связи с незаблаговременным приобщением в дело объемных пояснений заявителя. Ранее заявленное издательством ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме пока не рассмотрено. Представитель "Просвещения" сослался на наличие в материалах дела доказательств, содержащих коммерческую тайну.
"Просвещение" просит признать незаконными решение ФАС от 24 января и два датированных тем же числом предписания. Своим решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство путем завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
В апреле прошлого года ФАС возбудила антимонопольное разбирательство в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более 2 миллиардов рублей.
После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции".
В издательстве также отметили, что "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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