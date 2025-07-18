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Премьер Украины заявила о планах США инвестировать в производство дронов - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Премьер Украины заявила о планах США инвестировать в производство дронов
Премьер Украины заявила о планах США инвестировать в производство дронов - 18.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Украины заявила о планах США инвестировать в производство дронов
Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии, заявила украинский премьер | 18.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии, заявила украинский премьер Юлия Свириденко. "Мы планируем подписать "сделку о дронах" с США. Мы обсуждаем инвестиции США в расширение производства украинских дронов, то есть мы говорим о приобретении большой партии украинских дронов", - приводит слова Свириденко агентство Reuters в материале на своем сайте. Как заявила Свириденко журналистам агентства, решение о сделке было принято Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, стороны заняты обсуждением ее деталей. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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сша, украина, дональд трамп, нато
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НАТО
21:53 18.07.2025 (обновлено: 21:54 18.07.2025)
 
Премьер Украины заявила о планах США инвестировать в производство дронов

Свириденко: Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство дронов

© Фото : Минобороны РФФрагмент сбитого украинского БПЛА типа "Баба Яга"
Фрагмент сбитого украинского БПЛА типа Баба Яга - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии, заявила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Мы планируем подписать "сделку о дронах" с США. Мы обсуждаем инвестиции США в расширение производства украинских дронов, то есть мы говорим о приобретении большой партии украинских дронов", - приводит слова Свириденко агентство Reuters в материале на своем сайте.
Как заявила Свириденко журналистам агентства, решение о сделке было принято Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, стороны заняты обсуждением ее деталей.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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СШАУКРАИНАДональд ТрампНАТО
 
 
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