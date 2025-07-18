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Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%

Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

экономика

россия

бизнес

азербайджан

италия

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БАКУ, 18 июл – ПРАЙМ. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня. Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", - говорится в отчетах таможни Азербайджана.

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россия, бизнес, азербайджан, италия