Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/tovarooborot-859640524.html
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T01:36+0300
2025-07-18T01:36+0300
экономика
россия
бизнес
азербайджан
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859640524.jpg?1752791784
БАКУ, 18 июл – ПРАЙМ. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня. Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", - говорится в отчетах таможни Азербайджана.
азербайджан
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, азербайджан, италия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ
01:36 18.07.2025
 
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%

Таможенный оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие вырос на 16,2%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 18 июл – ПРАЙМ. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня.
Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", - говорится в отчетах таможни Азербайджана.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАЗЕРБАЙДЖАНИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала