https://1prime.ru/20250718/tovarooborot-859640524.html
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T01:36+0300
2025-07-18T01:36+0300
2025-07-18T01:36+0300
экономика
россия
бизнес
азербайджан
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859640524.jpg?1752791784
БАКУ, 18 июл – ПРАЙМ. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня.
Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", - говорится в отчетах таможни Азербайджана.
азербайджан
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, азербайджан, италия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за I полугодие вырос на 16,2%
Таможенный оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие вырос на 16,2%
БАКУ, 18 июл – ПРАЙМ. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня.
Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", - говорится в отчетах таможни Азербайджана.