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"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:13+0300
2025-07-18T08:13+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала Rachel Blevins поделился американский военный аналитик Марк Слебода."Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — заметил эксперт.Слебода также заметил, что Москва ясно обозначила свои условия по миру на Украине и будет делать все возможное для достижения поставленных целей."Они побеждают, вы проигрываете — таков счет", - резюмировал аналитик.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
08:13 18.07.2025
 
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа

Аналитик Слебода: Трамп напрасно считает, что может диктовать условия Путину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала Rachel Blevins поделился американский военный аналитик Марк Слебода.
"Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — заметил эксперт.
Слебода также заметил, что Москва ясно обозначила свои условия по миру на Украине и будет делать все возможное для достижения поставленных целей.
"Они побеждают, вы проигрываете — таков счет", - резюмировал аналитик.
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