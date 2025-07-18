https://1prime.ru/20250718/tramp-859645625.html
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа
Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:13+0300
2025-07-18T08:13+0300
2025-07-18T08:13+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496979_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_35fa3dd343a57febb4c7708e003bdd7d.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала Rachel Blevins поделился американский военный аналитик Марк Слебода."Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — заметил эксперт.Слебода также заметил, что Москва ясно обозначила свои условия по миру на Украине и будет делать все возможное для достижения поставленных целей."Они побеждают, вы проигрываете — таков счет", - резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/20250716/peskov-859545347.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496979_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_68ddb1417f43b1db7e2535bd2f5d36f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа
Аналитик Слебода: Трамп напрасно считает, что может диктовать условия Путину
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала Rachel Blevins поделился американский военный аналитик Марк Слебода.
"Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — заметил эксперт.
Слебода также заметил, что Москва ясно обозначила свои условия по миру на Украине и будет делать все возможное для достижения поставленных целей.
"Они побеждают, вы проигрываете — таков счет", - резюмировал аналитик.
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа