https://1prime.ru/20250718/tramp-859645625.html

"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа

"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Заставить Путина": в США предупредили о необычном маневре Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:13+0300

2025-07-18T08:13+0300

2025-07-18T08:13+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп зря полагает, что может оказать влияние на решения президента России Владимира Путина. Таким мнением в эфире YouTube-канала Rachel Blevins поделился американский военный аналитик Марк Слебода."Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — заметил эксперт.Слебода также заметил, что Москва ясно обозначила свои условия по миру на Украине и будет делать все возможное для достижения поставленных целей."Они побеждают, вы проигрываете — таков счет", - резюмировал аналитик.

https://1prime.ru/20250716/peskov-859545347.html

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россия, сша, дональд трамп