https://1prime.ru/20250718/tramp-859645753.html

"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине

"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине

Американскому президенту Дональду Трампу необходимо осознать, что он не спасет Украине наращиванием поставок вооружений. Таким мнением в эфире YouTube-канала... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:18+0300

2025-07-18T08:18+0300

2025-07-18T08:18+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американскому президенту Дональду Трампу необходимо осознать, что он не спасет Украине наращиванием поставок вооружений. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился подполковник в отставке Дэниэл Дэвис."Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими", - заметил он.По словам Дэвиса, Соединенные Штаты продолжают участвовать в этом, хотя Трампу необходимо понять очевидное. Кроме того, Киев проиграл еще в период нахождения в Белом доме Джо Байдена, а усиление финансирования только затягивает конфликт на неопределенный срок, заключил эксперт.

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сша, украина, дональд трамп