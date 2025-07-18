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"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине
"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине
Американскому президенту Дональду Трампу необходимо осознать, что он не спасет Украине наращиванием поставок вооружений. Таким мнением в эфире YouTube-канала... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:18+0300
2025-07-18T08:18+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американскому президенту Дональду Трампу необходимо осознать, что он не спасет Украине наращиванием поставок вооружений. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился подполковник в отставке Дэниэл Дэвис."Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими", - заметил он.По словам Дэвиса, Соединенные Штаты продолжают участвовать в этом, хотя Трампу необходимо понять очевидное. Кроме того, Киев проиграл еще в период нахождения в Белом доме Джо Байдена, а усиление финансирования только затягивает конфликт на неопределенный срок, заключил эксперт.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
08:18 18.07.2025
 
"Смертельная спираль": в США пришли в ужас из-за решения Трампа по Украине

Подполковник Дэвис: Трамп должен понять, что ему не удастся спасти Украину

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американскому президенту Дональду Трампу необходимо осознать, что он не спасет Украине наращиванием поставок вооружений. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
"Украина находится в смертельной спирали, потому что они никогда не смогут найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими", - заметил он.
По словам Дэвиса, Соединенные Штаты продолжают участвовать в этом, хотя Трампу необходимо понять очевидное. Кроме того, Киев проиграл еще в период нахождения в Белом доме Джо Байдена, а усиление финансирования только затягивает конфликт на неопределенный срок, заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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