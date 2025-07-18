https://1prime.ru/20250718/tramp-859646891.html

"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО

"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО - 18.07.2025, ПРАЙМ

"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО

Изменение политики Вашингтона в отношении Киева не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:49+0300

2025-07-18T08:49+0300

2025-07-18T08:49+0300

политика

украина

сво

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Изменение политики Вашингтона в отношении Киева не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde."Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, <…> к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию", — сказано в тексте статьи.В издании также заметили, что на данный момент нет уверенности в том, у США имеются какие-либо рычаги давления на российскую сторону. Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.

https://1prime.ru/20250717/svo-859588535.html

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