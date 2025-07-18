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"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО
"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО - 18.07.2025, ПРАЙМ
"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО
Изменение политики Вашингтона в отношении Киева не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:49+0300
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политика
украина
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Изменение политики Вашингтона в отношении Киева не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde."Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, &lt;…&gt; к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию", — сказано в тексте статьи.В издании также заметили, что на данный момент нет уверенности в том, у США имеются какие-либо рычаги давления на российскую сторону. Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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украина, сво
Политика, УКРАИНА, СВО
08:49 18.07.2025
 
"К сожалению": во Франции сообщили мрачные новости о ситуации в зоне СВО

Le Monde: изменение политики Трампа по Украине не повлияет на ситуацию на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВзрыв
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Изменение политики Вашингтона в отношении Киева не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.
"Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, <…> к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию", — сказано в тексте статьи.
В издании также заметили, что на данный момент нет уверенности в том, у США имеются какие-либо рычаги давления на российскую сторону.
Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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