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"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа
"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа
Санкции главы Белого Дома Дональда Трампа в рамках ультиматума России могут спровоцировать резкий рост цен на нефть в мире. Об этом говорится в материале CNN. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:05+0300
2025-07-18T09:05+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции главы Белого Дома Дональда Трампа в рамках ультиматума России могут спровоцировать резкий рост цен на нефть в мире. Об этом говорится в материале CNN."Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — сказано в тексте публикации.Авторы заметили, что план Вашингтона окажет существенное влияние не только на азиатский нефтяной рынок, но и на весь мировой рынок.Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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сша
Экономика, США
09:05 18.07.2025
 
"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа

CNN: санкции Трампа против России приведут к скачку мировых цен на нефть

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции главы Белого Дома Дональда Трампа в рамках ультиматума России могут спровоцировать резкий рост цен на нефть в мире. Об этом говорится в материале CNN.
"Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — сказано в тексте публикации.
Авторы заметили, что план Вашингтона окажет существенное влияние не только на азиатский нефтяной рынок, но и на весь мировой рынок.
Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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