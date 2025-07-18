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"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа

"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа

Санкции главы Белого Дома Дональда Трампа в рамках ультиматума России могут спровоцировать резкий рост цен на нефть в мире. Об этом говорится в материале CNN. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:05+0300

2025-07-18T09:05+0300

2025-07-18T09:05+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Санкции главы Белого Дома Дональда Трампа в рамках ультиматума России могут спровоцировать резкий рост цен на нефть в мире. Об этом говорится в материале CNN."Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут", — сказано в тексте публикации.Авторы заметили, что план Вашингтона окажет существенное влияние не только на азиатский нефтяной рынок, но и на весь мировой рынок.Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.

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сша