Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250718/tramp-859669971.html
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа
Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:20+0300
2025-07-18T14:20+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:136:3150:1908_1920x0_80_0_0_3c45027f0fd6ccf9cd42b3a16a6f8410.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance."Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что ВСУ в это же время столкнуться с активным наступлением российской армии.Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
https://1prime.ru/20250718/tramp-859647551.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_213:0:2938:2044_1920x0_80_0_0_316528820ef72ff32d6a2101de81a4dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
14:20 18.07.2025
 
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа

Advance: Россия усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance.
"Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — сказано в тексте статьи.
Отмечается, что ВСУ в это же время столкнуться с активным наступлением российской армии.
Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
"Взлетят по всему миру". СМИ забили тревогу из-за жуткого плана Трампа
09:05
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала