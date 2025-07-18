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На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа
Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:20+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance."Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что ВСУ в это же время столкнуться с активным наступлением российской армии.Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа
Advance: Россия усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума Трампа
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance
.
"Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — сказано в тексте статьи.
Отмечается, что ВСУ в это же время столкнуться с активным наступлением российской армии.
Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.
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