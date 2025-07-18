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На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа

На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа - 18.07.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали тяжелое заявление о России из-за плана Трампа

Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:20+0300

2025-07-18T14:20+0300

2025-07-18T14:20+0300

политика

россия

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дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Москва усилит свою переговорную позицию за срок ультиматума главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Advance."Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — сказано в тексте статьи.Отмечается, что ВСУ в это же время столкнуться с активным наступлением российской армии.Ранее глава Белого дома выдвинул 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной.

https://1prime.ru/20250718/tramp-859647551.html

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россия, сша, дональд трамп