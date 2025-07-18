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"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать военное наступление против России. Об этом сообщает газета Washington Post. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:03+0300
2025-07-18T15:03+0300
политика
россия
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать военное наступление против России. Об этом сообщает газета Washington Post. "По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — сказано в тексте материала.Ранее американский лидер выдвинул России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа он пригрозил ввести тарифы на импорт российских товаров в размере 100%.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
15:03 18.07.2025
 
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому

WP: Трамп попросил Зеленского начать военное наступление против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать военное наступление против России. Об этом сообщает газета Washington Post.
"По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — сказано в тексте материала.
Ранее американский лидер выдвинул России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа он пригрозил ввести тарифы на импорт российских товаров в размере 100%.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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