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"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать военное наступление против России. Об этом сообщает газета Washington Post. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:03+0300
2025-07-18T15:03+0300
2025-07-18T15:03+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать военное наступление против России. Об этом сообщает газета Washington Post. "По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — сказано в тексте материала.Ранее американский лидер выдвинул России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа он пригрозил ввести тарифы на импорт российских товаров в размере 100%.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
"Начать наступление". Стало известно о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
WP: Трамп попросил Зеленского начать военное наступление против России