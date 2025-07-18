https://1prime.ru/20250718/tramp-859685897.html

"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России

"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России

Президент США Дональд Трамп должен изменить свою агрессивную риторику и перестать воспринимать Россию как страну, на которую он может оказывать влияние с... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T17:38+0300

2025-07-18T17:38+0300

2025-07-18T17:43+0300

политика

москва

пекин

испания

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен изменить свою агрессивную риторику и перестать воспринимать Россию как страну, на которую он может оказывать влияние с помощью угроз. Об этом пишет испанское издание Público."Хотя "недовольство" Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумным и просто бессмысленным", — сказано в материале.Издание отмечает, что западная дипломатия, использующая подобные методы, как показывает исторический опыт, неизменно терпит неудачу. Кроме того, попытки оказать давление на Китай могут только укрепить связи между Москвой и Пекином.Público предупреждает, что тактика Китая в ответ на угрозы может обернуться, подобно бумерангу, против самих США.В понедельник Трамп объявил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В случае несоблюдения условий он угрожал ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и дополнительные пошлины на страны, покупающие российские нефть и газ.

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москва, пекин, испания, дональд трамп, владимир путин