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"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России
"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России
Президент США Дональд Трамп должен изменить свою агрессивную риторику и перестать воспринимать Россию как страну, на которую он может оказывать влияние с... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:38+0300
2025-07-18T17:43+0300
политика
москва
пекин
испания
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен изменить свою агрессивную риторику и перестать воспринимать Россию как страну, на которую он может оказывать влияние с помощью угроз. Об этом пишет испанское издание Público."Хотя "недовольство" Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумным и просто бессмысленным", — сказано в материале.Издание отмечает, что западная дипломатия, использующая подобные методы, как показывает исторический опыт, неизменно терпит неудачу. Кроме того, попытки оказать давление на Китай могут только укрепить связи между Москвой и Пекином.Público предупреждает, что тактика Китая в ответ на угрозы может обернуться, подобно бумерангу, против самих США.В понедельник Трамп объявил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В случае несоблюдения условий он угрожал ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и дополнительные пошлины на страны, покупающие российские нефть и газ.
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москва, пекин, испания, дональд трамп, владимир путин
Политика, МОСКВА, Пекин, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:38 18.07.2025 (обновлено: 17:43 18.07.2025)
 
"Бумеранг": в Испании предостерегли Трампа от агрессии против России

Público: Трамп должен пересмотреть свою политику в отношении России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен изменить свою агрессивную риторику и перестать воспринимать Россию как страну, на которую он может оказывать влияние с помощью угроз. Об этом пишет испанское издание Público.
"Хотя "недовольство" Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумным и просто бессмысленным", — сказано в материале.
Издание отмечает, что западная дипломатия, использующая подобные методы, как показывает исторический опыт, неизменно терпит неудачу. Кроме того, попытки оказать давление на Китай могут только укрепить связи между Москвой и Пекином.
Público предупреждает, что тактика Китая в ответ на угрозы может обернуться, подобно бумерангу, против самих США.
В понедельник Трамп объявил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В случае несоблюдения условий он угрожал ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров и дополнительные пошлины на страны, покупающие российские нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ПолитикаМОСКВАПекинИСПАНИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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