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ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 июля увеличилась до 18,48 триллиона рублей с 18,35 триллиона на 4 июля, сообщил Банк России. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:26+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 июля увеличилась до 18,48 триллиона рублей с 18,35 триллиона на 4 июля, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 132,8 миллиарда рублей, или на 0,72%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась до 18,48 трлн рублей
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 июля увеличилась до 18,48 триллиона рублей с 18,35 триллиона на 4 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 132,8 миллиарда рублей, или на 0,72%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении