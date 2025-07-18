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Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть - 18.07.2025, ПРАЙМ
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:31+0300
2025-07-18T11:31+0300
банк россии
финансы
прибыль
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 392 миллиарда рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на треть выше результата за май (296 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 24,5 с 18,9%", - говорится в материалах регулятора. Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 323 миллиардов рублей (на 46 миллиардов рубле или 17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям. Помимо этого, на увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30 миллиардов рублей (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 миллиарда рублей (в 2 раза). "Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (в основном ОФЗ...), составил значительные около 640 миллиардов рублей (примерно 350 миллиардов рублей в мае)", - также сообщается в обзоре.
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финансы, прибыль
Банк России, Финансы, прибыль
11:31 18.07.2025
 
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть

ЦБ: российские банки в июне заработали 392 млрд рублей чистой прибыли

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкУничтожение старых банкнот в Банке России
Уничтожение старых банкнот в Банке России - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора составила 392 миллиарда рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на треть выше результата за май (296 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 24,5 с 18,9%", - говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 323 миллиардов рублей (на 46 миллиардов рубле или 17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям. Помимо этого, на увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30 миллиардов рублей (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 миллиарда рублей (в 2 раза).
"Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (в основном ОФЗ...), составил значительные около 640 миллиардов рублей (примерно 350 миллиардов рублей в мае)", - также сообщается в обзоре.
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