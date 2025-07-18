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Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть

Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть - 18.07.2025, ПРАЙМ

Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть

Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:31+0300

2025-07-18T11:31+0300

2025-07-18T11:31+0300

банк россии

финансы

прибыль

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 392 миллиарда рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на треть выше результата за май (296 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 24,5 с 18,9%", - говорится в материалах регулятора. Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 323 миллиардов рублей (на 46 миллиардов рубле или 17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям. Помимо этого, на увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30 миллиардов рублей (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 миллиарда рублей (в 2 раза). "Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (в основном ОФЗ...), составил значительные около 640 миллиардов рублей (примерно 350 миллиардов рублей в мае)", - также сообщается в обзоре.

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финансы, прибыль