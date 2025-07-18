https://1prime.ru/20250718/tsb-859658825.html
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть - 18.07.2025, ПРАЙМ
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:31+0300
2025-07-18T11:31+0300
2025-07-18T11:31+0300
банк россии
финансы
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 392 миллиарда рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на треть выше результата за май (296 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 24,5 с 18,9%", - говорится в материалах регулятора. Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 323 миллиардов рублей (на 46 миллиардов рубле или 17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям. Помимо этого, на увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30 миллиардов рублей (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 миллиарда рублей (в 2 раза). "Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (в основном ОФЗ...), составил значительные около 640 миллиардов рублей (примерно 350 миллиардов рублей в мае)", - также сообщается в обзоре.
https://1prime.ru/20250715/rubl-859527498.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee29f6d99e5e11cd5d0fb8f596240bb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, прибыль
Банк России, Финансы, прибыль
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
ЦБ: российские банки в июне заработали 392 млрд рублей чистой прибыли
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российские банки в июне заработали 392 миллиарда рублей чистой прибыли, что на треть выше результата за май, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора составила 392 миллиарда рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на треть выше результата за май (296 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 24,5 с 18,9%", - говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 323 миллиардов рублей (на 46 миллиардов рубле или 17%) за счет разового восстановления крупных резервов по прочим требованиям. Помимо этого, на увеличение чистой прибыли по сравнению с маем повлиял рост положительной переоценки ОФЗ на 30 миллиардов рублей (в 1,3 раза) и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 миллиарда рублей (в 2 раза).
"Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (в основном ОФЗ...), составил значительные около 640 миллиардов рублей (примерно 350 миллиардов рублей в мае)", - также сообщается в обзоре.
В Банке России сообщили о существенном росте эффективного курса рубля