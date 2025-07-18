Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250718/tsb-859659299.html
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%
Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:32+0300
2025-07-18T11:55+0300
банк россии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ"."Средства населения выросли на значительные 1,5% после сезонно слабой динамики мая (+0,2%). Средства юрлиц немного сократились на 0,2% (+0,4% в мае), преимущественно за счет валютных остатков", - отмечает регулятор.В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на рублевых текущих счетах (на 3% или 0,5 триллиона рублей), так и средства на срочных вкладах (на 1% или 0,4 триллиона рублей)."Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться (- 1,1 п.п., до 18,3% к концу июня) вслед за ключевой ставкой, но оставались все еще привлекательными", - отмечает ЦБ.Средства населения в иностранной валюте увеличились сдержанно - на 0,6% или 17 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.Также, по данным регулятора, поступление средств на счета эскроу замедлилось - прирост на 0,7% или 47 миллиардов рублей после увеличения на 3,3% в мае, что может быть обусловлено ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, до 336 миллиардов рублей после 143 миллиардов рублей в мае).
https://1prime.ru/20250718/tsb-859658825.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
11:32 18.07.2025 (обновлено: 11:55 18.07.2025)
 
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%

ЦБ: средства населения в банках в июне выросли на 1,5%, юрлиц - снизились на 0,2%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Средства населения выросли на значительные 1,5% после сезонно слабой динамики мая (+0,2%). Средства юрлиц немного сократились на 0,2% (+0,4% в мае), преимущественно за счет валютных остатков", - отмечает регулятор.
В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на рублевых текущих счетах (на 3% или 0,5 триллиона рублей), так и средства на срочных вкладах (на 1% или 0,4 триллиона рублей).
"Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться (- 1,1 п.п., до 18,3% к концу июня) вслед за ключевой ставкой, но оставались все еще привлекательными", - отмечает ЦБ.
Средства населения в иностранной валюте увеличились сдержанно - на 0,6% или 17 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.
Также, по данным регулятора, поступление средств на счета эскроу замедлилось - прирост на 0,7% или 47 миллиардов рублей после увеличения на 3,3% в мае, что может быть обусловлено ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, до 336 миллиардов рублей после 143 миллиардов рублей в мае).
Уничтожение старых банкнот в Банке России - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть
11:31
 
Банк РоссииБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала