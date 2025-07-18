https://1prime.ru/20250718/tsb-859659299.html
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%
Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:32+0300
2025-07-18T11:32+0300
2025-07-18T11:55+0300
банк россии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ"."Средства населения выросли на значительные 1,5% после сезонно слабой динамики мая (+0,2%). Средства юрлиц немного сократились на 0,2% (+0,4% в мае), преимущественно за счет валютных остатков", - отмечает регулятор.В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на рублевых текущих счетах (на 3% или 0,5 триллиона рублей), так и средства на срочных вкладах (на 1% или 0,4 триллиона рублей)."Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться (- 1,1 п.п., до 18,3% к концу июня) вслед за ключевой ставкой, но оставались все еще привлекательными", - отмечает ЦБ.Средства населения в иностранной валюте увеличились сдержанно - на 0,6% или 17 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.Также, по данным регулятора, поступление средств на счета эскроу замедлилось - прирост на 0,7% или 47 миллиардов рублей после увеличения на 3,3% в мае, что может быть обусловлено ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, до 336 миллиардов рублей после 143 миллиардов рублей в мае).
https://1prime.ru/20250718/tsb-859658825.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%
ЦБ: средства населения в банках в июне выросли на 1,5%, юрлиц - снизились на 0,2%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"Средства населения выросли на значительные 1,5% после сезонно слабой динамики мая (+0,2%). Средства юрлиц немного сократились на 0,2% (+0,4% в мае), преимущественно за счет валютных остатков", - отмечает регулятор.
В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на рублевых текущих счетах (на 3% или 0,5 триллиона рублей), так и средства на срочных вкладах (на 1% или 0,4 триллиона рублей).
"Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться (- 1,1 п.п., до 18,3% к концу июня) вслед за ключевой ставкой, но оставались все еще привлекательными", - отмечает ЦБ.
Средства населения в иностранной валюте увеличились сдержанно - на 0,6% или 17 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.
Также, по данным регулятора, поступление средств на счета эскроу замедлилось - прирост на 0,7% или 47 миллиардов рублей после увеличения на 3,3% в мае, что может быть обусловлено ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, до 336 миллиардов рублей после 143 миллиардов рублей в мае).
Российские банки за июнь нарастили чистую прибыль на треть