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Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%

Средства населения в банках в июне выросли на 1,5% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Средства населения в банках в июне выросли на 1,5%

Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:32+0300

2025-07-18T11:32+0300

2025-07-18T11:55+0300

банк россии

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финансы

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ в июне выросли на значительные 1,5%, средства юрлиц - немного снизились, на 0,2%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ"."Средства населения выросли на значительные 1,5% после сезонно слабой динамики мая (+0,2%). Средства юрлиц немного сократились на 0,2% (+0,4% в мае), преимущественно за счет валютных остатков", - отмечает регулятор.В структуре рублевых средств физлиц выросли как остатки на рублевых текущих счетах (на 3% или 0,5 триллиона рублей), так и средства на срочных вкладах (на 1% или 0,4 триллиона рублей)."Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться (- 1,1 п.п., до 18,3% к концу июня) вслед за ключевой ставкой, но оставались все еще привлекательными", - отмечает ЦБ.Средства населения в иностранной валюте увеличились сдержанно - на 0,6% или 17 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.Также, по данным регулятора, поступление средств на счета эскроу замедлилось - прирост на 0,7% или 47 миллиардов рублей после увеличения на 3,3% в мае, что может быть обусловлено ростом ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, увеличением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, до 336 миллиардов рублей после 143 миллиардов рублей в мае).

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