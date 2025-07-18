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ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России в июне

ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России в июне - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России в июне

Ипотечное кредитование в России в июне несколько ускорилось и выросло на 0,6% после 0,5% в мае, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:33+0300

2025-07-18T11:33+0300

2025-07-18T11:33+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в июне несколько ускорилось и выросло на 0,6% после 0,5% в мае, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в июне". "По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае)", - сказано в материалах. Отмечается, что ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% после 0,6% в мае. Объемы выдач ипотеки увеличились до 309 миллиардов рублей после 290 миллиардов рублей в мае. По данным регулятора, основной объем кредитов - примерно 85%, по прежнему выдается по госпрограммам, в частности на семейную ипотеку пришлось 222 миллиарда рублей после 209 миллиардов рублей в мае. "Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими (44 миллиарда рублей) в условиях высоких ставок. В конце июня средняя ставка по рыночным программам составляла 24,9% (по сравнению с концом мая она уменьшилась на 1,7 п.п.)", - подчеркивает регулятор.

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финансы, недвижимость, банки, рф, банк россии