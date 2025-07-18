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Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3%

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3%

Потребительские цены в Японии по итогам июня выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T07:41+0300

2025-07-18T07:41+0300

2025-07-18T07:41+0300

экономика

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июня выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Значение июня стало самым низким с ноября прошлого года, когда годовая инфляция составляла 2,9%. В месячном выражении потребительские цены сократились на 0,1% после роста на 0,3% в мае к апрелю. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В месячном выражении в июне базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,4% в мае к апрелю.

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мировая экономика, япония