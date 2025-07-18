https://1prime.ru/20250718/ukraina-859646190.html

"Приготовьтесь": в Киеве предупредили о неизбежном

"Приготовьтесь": в Киеве предупредили о неизбежном - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Приготовьтесь": в Киеве предупредили о неизбежном

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом помощь для Украины не окажет никакого влияние на положение ВСУ на поле боя. Об этом заявил экс-помощник Леонида | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:33+0300

2025-07-18T08:33+0300

2025-07-18T08:33+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Анонсированная президентом США Дональдом Трампом помощь для Украины не окажет никакого влияние на положение ВСУ на поле боя. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну Киев прикрыть. Все. Все остальное — только думайте, что вас ждет", — заметил политик.Соскин также обратил внимание, что глава Белого дома смог переложить бремя финансирования Киева на европейских союзников и партнеров по НАТО, которые не в состоянии обеспечить все нужды украинской стороны.Эксперт призвал киевские власти приготовиться к тому, что Украина не получит никакого оружия и никакого финансирования.

https://1prime.ru/20250718/tramp-859645753.html

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